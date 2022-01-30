Диетолог рассказала о плюсах и минусах ежедневного употребления мяса

Чернышова отмечает, что мясные продукты содержат достаточное количество полезных аминокислот. Да, употребляя растительную пищу, вы действительно можете получить некоторые из них, но далеко не все, что делает мясо “незаменимым” продуктом. По словам врача не стоит отказывать от мяса полностью, потому что его употребление даже в малых количествах пойдет лишь на пользу вашему организму.

С отрицательными качествами все не так однозначно, потому что мясо это один из главных источников холестерина, при частом употреблении которого может произойти закупоривание сосудов, вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, стоит учитывать, что организм переваривает мясо дольше остальных продуктов. Таким образом оно дольше задерживается в ЖКТ, особенно если вы ели мясо совместно с другими тяжелыми продуктами.

Она отметила, что чаще всего проблемы от употребления мяса возникают из-за неполадок в самом организме, или из-за неправильной культуры питания.

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