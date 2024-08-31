Диетолог рассказала о пользе для здоровья сливы

Слива помогает работать кишечнику, налаживает пищеварение, борется с воспалениями, которые ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и прочих патологий.

Слива содержит калий, магний, производт лёгкий мочегонный эффект, держит кровяное давление в пределах нормы и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Также слива выступает в роли сорбента: впитывает токсины, радионуклиды, лишние сахара, холестерин, соли тяжёлых металлов.

«Разные воспаления приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот "пожар" отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом», — рассказала врач Соломатина.

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