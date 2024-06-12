Диетолог рассказала о пользе и вреде сладкого перца

Врач отметила, что в сладком перце содержится треть суточной дозы кобальта, поэтому, если нет противопоказаний, она советует есть овощ в сыром виде, особенно людям с нарушениями работы щитовидной железы, гормональным дисбалансом и железодефицитной анемией.

Потенциальный вред сладкого перца — в содержании ядов, которые являются составляющей всех паслёновых. В случае заболеваний печени, почек, сердца, суставов сладкий перец из рациона следует исключить.

«Паслёновые содержат определённые яды — алкалоиды. Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все паслёновые — а это и картофель, и баклажаны, и томаты — из рациона надо исключать. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях», — рассказала Дюваль.

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