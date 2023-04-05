Диетолог рассказала о важности молока для здоровья пожилых людей

В молоке также содержатся витамины А, группы В, Е, D. Молоко оказывает благотворное действие на костную ткань, сумеречное зрение, иммунную и сердечно-сосудистую системы, энергию. При употреблении молока улучшаются когнитивные возможности и память.

При этом нужно учитывать противопоказания. Если молоко не усваивается, наблюдаются проблемы в работе ЖКТ, лучше от него отказаться. Если подобных проблем нет, важно пить молоко регулярно, так как при длительном отсутствии этого продукта в рационе, со временем выделяется меньшее количество ферментов, необходимых для нормального усвоения.

В таком случае молоко можно заменить йогуртом, творогом, сыром и другими кисломолочными продуктами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.