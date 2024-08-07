Диетолог рассказала о возможном вреде окрошки

Врач назвала окрошку низкокалорийным, но не полноценным блюдом, потому что в окрошке «много чего не хватает, в частности полезных жиров».

К тому же окрошка может раздражить желудок и кишечник. По словам Соломатиной, лук и редис могут оказать сильное раздражающее действие. И в любом случае даже с окрошкой лучше не перебарщивать, потому что здоровый человек может съесть много окрошки с пользой для организма, а у кого-то может нарушиться пищеварение.

«Ничего не нужно переедать, потому что у самых полезных продуктов есть свои пятна на солнце. Не стоит ничего есть сверх меры. Кто-то переест и сляжет с приступом, а другой помучается, и все пройдёт», — отметила диетолог.

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