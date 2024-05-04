Диетолог рассказала о вреде для организма «венского» и «английского» завтраков

Королёва подчеркнула, что в «английский» и «венский» завтраки входят жареные колбаски, мясо, копчёности, гиперсолёная еда. Всё это может привести к серьёзным проблемам с ЖКТ либо обострить текущие заболевания.

Вместо такой еды диетолог посоветовала есть в первый час после пробуждения крупы, омлеты, в том числе с овощами, творогом и даже лёгкие котлеты.

«Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсолёным продуктам, копчёностям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем «английских» и «венских» завтраков», — объяснила диетолог.

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