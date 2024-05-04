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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 мая 2024, 15:06
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Диетолог рассказала о вреде для организма «венского» и «английского» завтраков

Может серьёзно ударить по ЖКТ
Врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила о вреде для здоровья модных «английского» и «венского» завтраков. По словам врача, употреблять пищу, входящую в такие варианты завтраков, тем более в первый час после пробуждения, ни в коем случае нельзя.
Диетолог рассказала о вреде для организма «венского» и «английского» завтраков

© Ferra.ru

Королёва подчеркнула, что в «английский» и «венский» завтраки входят жареные колбаски, мясо, копчёности, гиперсолёная еда. Всё это может привести к серьёзным проблемам с ЖКТ либо обострить текущие заболевания.

Вместо такой еды диетолог посоветовала есть в первый час после пробуждения крупы, омлеты, в том числе с овощами, творогом и даже лёгкие котлеты.

«Если человек будет отдавать предпочтение жареным и гиперсолёным продуктам, копчёностям, шашлыкам из свинины или баранины, это может обострить ситуацию с болезнями ЖКТ, если таковые уже есть. То же самое касается бекона и всяческих колбасок, которые являются составной частью известных всем «английских» и «венских» завтраков», — объяснила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#здоровье
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#завтрак
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#врач
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#рекомендации