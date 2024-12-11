Диетолог: растительный жир в составе сладостей не вредит здоровью

Специалист объяснил, что растительный жир — то же самое, что и растительное масло, которое доводится до определённой формы для использования в продуктах. Потому что не существует «ни одного жира, который подходил бы для всех видов продуктов».

Диетолог отметил, что пальмовое масло используется в пищевой промышленности в связи с его свойствами, а не по причине низкой стоимости, «как многие думают». Преимущество пальмового масла перед жидкими растительными маслами — полутвёрдая консистенция. И если покупатель видит на упаковке термин «спецжиры», значит речь как раз идёт о вышеуказанных маслах.

Но есть и вредные составляющие — трансжиры. Они получаются, когда из жидких масел искусственным путём — гидрогенизации — производят твёрдые жиры. Это вредные вещества и на законодательном уровне их доля не должна превышать 2%.

«Растительный жир — это не что иное, как понятное нам растительное масло. Нет одного жира, который подходил бы для всех видов продуктов. Например, существует твёрдый шоколад, а есть шоколадная паста. Эти продукты имеют шоколадный вкус, но отличаются по другим свойствам. Линейка специализированных жиров и маргаринов позволяет создавать разнообразные продукты с необходимыми технологическими и потребительскими характеристиками. Фактически, за сложным названием «спецжиры» скрываются привычные нам и полезные для здоровья растительные масла», — отметил эксперт.

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