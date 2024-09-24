Диетолог развеяла миф о пользе пивной диеты для похудения

Эксперт прокомментировала слухи о том, что эффективнее можно похудеть на пиве, нежели на соках. Но, по её словам, это не так, потому что фруктовые соки, хотя и более калорийны по сравнению с овощными соками и даже пивом, но в хмельном напитке есть куда более тормозящее сброс веса и опасное для здоровья вещество — мальтоза.

К тому же не стоит забывать, что пиво — алкогольный напиток, не способствующий похудению. Кроме того, гликемический индекс пива весьма высокий и похудеть на нём невозможно, тем более если лишний вес связан с инсулинорезистентностью. Пиво замедляет метаболизм и никак не подходит для похудения.

«В пиве немного калорий, но важно, как именно они усваиваются. Во фруктовом соке много сахара, который в большом количестве опасен для организма при снижении веса. Безусловно, в пиве не так много сахара, как в сладких соках, но в этом напитке содержится мальтоза. Она повышает уровень глюкозы в крови значительно сильнее сахара», — предупредила Соломатина.

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