Диетолог: социальные сети — распространённая причина переедания

Эксперт рассказала об эксперименте, который провели учёные Бельгийского университета в Генте. В рамках исследования были приглашены 122 человека, которым предложили их любимые блюда. Те участники, которые не отвлекались на смартфоны, игры, соцсети и различный контент, сосредотачивались на еде и наслаждались пищей, поэтому полноценно насыщались за короткое время.

Но те, которые посвящали время соцсетям одновременно с едой и отвлекались на внешние раздражители, не получили от еды должного и естественного удовольствия и попросту не наелись. После основного приёма пищи эти люди снова захотели перекусить.

Павлова объяснила, что такое происходит потому, что когда человек не чувствует удовольствия от обеда, съедает больше своей обычной порции. Объясняется это тем, что мозг не в состоянии одновременно концентрироваться и на еде, и на её вкусе в процессе распознавания внешней информации.

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