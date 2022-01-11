Диетологи дали несколько советов для замедления старения

Один из наиболее распространенных способов замедлить процесс старения - ограничить потребление нездоровой пищи, в частности – сахара.

Включение в свой рацион большего количества рыбы может принести пользу вашему здоровью по целому ряду причин, особенно с возрастом. По мнению диетологов, рыба полна омега-3 жирными кислотами, которые могут защитить ваш организм от болезней, также помочь при проблемах с сердцем.

По словам диетолога Лизы Р. Янг, употребление большого количества фруктов и овощей тоже является полезной привычкой в борьбе с процессом старения.

В некоторых же случаях снижение потребления мяса и увеличение потребления растительных белков, таких как фасоль и бобовые, может с таким же успехом повлиять на вас, все благодаря снижению уровня холестерина.