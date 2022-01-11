Фитнес и здоровье
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Диетологи дали несколько советов для замедления старения

Но не его остановки
С годами в организме происходят изменения, которые пока невозможно остановить. И хотя чудодейственного средства, способного остановить эти возрастные изменения, не существует, есть определенные привычки, которые могут помочь сделать этот процесс немного более плавным.
Диетологи дали несколько советов для замедления старения

Один из наиболее распространенных способов замедлить процесс старения - ограничить потребление нездоровой пищи, в частности – сахара.

Включение в свой рацион большего количества рыбы может принести пользу вашему здоровью по целому ряду причин, особенно с возрастом. По мнению диетологов, рыба полна омега-3 жирными кислотами, которые могут защитить ваш организм от болезней, также помочь при проблемах с сердцем.

По словам диетолога Лизы Р. Янг, употребление большого количества фруктов и овощей тоже является полезной привычкой в борьбе с процессом старения.

В некоторых же случаях снижение потребления мяса и увеличение потребления растительных белков, таких как фасоль и бобовые, может с таким же успехом повлиять на вас, все благодаря снижению уровня холестерина.

Источник: Eat This, Not That!
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