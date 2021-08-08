Диетологи назвали пять калорийных, но очень полезных для организма продуктов

Фитнес и здоровье
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Диетологи назвали пять калорийных, но очень полезных для организма продуктовИ пользы в них больше
В стремлении похудеть многие люди, особенно женщины, испытывают на себе различные диеты. Стереотипно считается, что калорийные продукты не нужны и от них один вред. Поэтому из рациона часто исключаются «вредные» продукты, которые на самом деле содержат огромное количество витаминов, микроэлементов и жиров, необходимых организму.
Как сообщает источник, существует 5 калорийных, но весьма полезных продуктов, которые не стоит исключать из употребления. Особенно специалисты выделяют следующие продукты:
- финики — содержат рибофлавин, никотиновую кислоту и 23 вида аминокислот;
- домашнее мороженое, которое делают из бананов — содержат серотонин, полезный для мозга, фосфор, железо, калий, кальций, магний и витамин С;
- оливковое масло, содержащее олеиновую кислоту, которая сжигает «плохой» холестерин;
- чёрный шоколад — в нём калий, магний, фосфор, железо, а ещё это антиоксидант и антидепрессант;
- гранола — состав из орехов и овсяных хлопьев, в которых много жиров и микроэлементов.
Также источник отмечает, что важно правильно подбирать диету и соблюдать режим питания.