Диетологи назвали пять калорийных, но очень полезных для организма продуктов

Как сообщает источник, существует 5 калорийных, но весьма полезных продуктов, которые не стоит исключать из употребления. Особенно специалисты выделяют следующие продукты:

финики — содержат рибофлавин, никотиновую кислоту и 23 вида аминокислот;

домашнее мороженое, которое делают из бананов — содержат серотонин, полезный для мозга, фосфор, железо, калий, кальций, магний и витамин С;

оливковое масло, содержащее олеиновую кислоту, которая сжигает «плохой» холестерин;

чёрный шоколад — в нём калий, магний, фосфор, железо, а ещё это антиоксидант и антидепрессант;

гранола — состав из орехов и овсяных хлопьев, в которых много жиров и микроэлементов.

Также источник отмечает, что важно правильно подбирать диету и соблюдать режим питания.