Диетологи: в нарушениях обмена веществ не всегда виновата генетика

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Диетологи: в нарушениях обмена веществ не всегда виновата генетикаА скорее неправильный режим питания
Диетолог Светлана Фус объяснила, что замедленный обмен веществ у людей не всегда оказывается наследственным фактором или последствием болезней, а является следствием неправильного режима питания, который можно исправить.
Она перечислила некоторые причины нарушений метаболизма, которые легко предотвратить. Среди них – регулярное отсутствие завтрака, недостаточное поступление жидкости в организм, нерегулярный прием пищи, употребление слишком больших порций еды, преобладание ужина в качестве основного приема пищи, стресс и неполноценный сон.
В качестве профилактики эксперт посоветовала добавить в свой рацион больше овощей, злаковых культур и фруктов.
Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки.
Светлана Фус
Диетолог
По словам диетолога, в день должно быть не менее трех полноценных приемов пищи.
Источник: РИА спорт