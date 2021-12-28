Диетологи: в нарушениях обмена веществ не всегда виновата генетика

Она перечислила некоторые причины нарушений метаболизма, которые легко предотвратить. Среди них – регулярное отсутствие завтрака, недостаточное поступление жидкости в организм, нерегулярный прием пищи, употребление слишком больших порций еды, преобладание ужина в качестве основного приема пищи, стресс и неполноценный сон.

В качестве профилактики эксперт посоветовала добавить в свой рацион больше овощей, злаковых культур и фруктов.