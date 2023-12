Длительное одиночество оказалось связано с повышенным риском смерти

Проанализировав данные более 9000 участников за два десятилетия, ученые обнаружили, что чем дольше человек испытывает одиночество, тем выше связанные с ним риски для здоровья. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает субъективный характер влияния социальной изоляции на здоровье.

Независимо от объективного измерения социальной изоляции, одиночество коррелирует с эмоциональным стрессом, нездоровым поведением, ускоренным снижением когнитивных способностей и обострением сердечно-сосудистых проблем.

Ученые подчеркивают необходимость психологических и социальных вмешательств для повышения качества жизни, особенно среди людей среднего и пожилого возраста.

