Для каких людей морозы особенно опасны

Об этом Тяжельников сообщил в рамках беседы с изданием РИА Новости. Так, по словам специалиста, более опасен мороз для людей, страдающих от хронических болезней органов дыхания.

“Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний”, — предупредил россиян Тяжельников.

Что касается здоровых людей, то и они могут столкнуться с некоторыми реакциями на мороз — затруднение в дыхании и спазмы.

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