Для каких людей морозы особенно опасны

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Для каких людей морозы особенно опасныНо и здоровые люди могут столкнуться с неприятными симптомами из-за холода
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил россиянам, какой категории людей находится на морозе особенно опасно.
Об этом Тяжельников сообщил в рамках беседы с изданием РИА Новости. Так, по словам специалиста, более опасен мороз для людей, страдающих от хронических болезней органов дыхания.
“Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний”, — предупредил россиян Тяжельников.
Что касается здоровых людей, то и они могут столкнуться с некоторыми реакциями на мороз — затруднение в дыхании и спазмы.
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Источник: РИА Новости