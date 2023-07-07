Для кого жизнь не «малина»: в каких случаях эта ягода вредит здоровью

Для кого жизнь не «малина»: в каких случаях эта ягода вредит здоровьюОтвечает эксперт-диетолог
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала кому стоит ограничить малину в рационе или вовсе отказаться от неё из-за вреда здоровью
Малина, хоть и считается полезным ягодным плодом, но есть некоторые люди, которым лучше воздержаться от её употребления. Об этом предупредила доктор Русакова, специалист в области диетологии и питания. Она указала на определённые заболевания пищеварительной системы, при которых следует избегать малины.
Доктор Русакова отметила, что малину не рекомендуется употреблять людям с язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при колите, дивертикулите и индивидуальной непереносимости к этой ягоде. В этих случаях её употребление может быть вредным.
Однако врач также указала, что люди с пониженным давлением могут употреблять малину, но в умеренных количествах. Это означает, что они не должны ограничиваться полностью, но все же не стоит переборщить с количеством малины, чтобы не вызвать нежелательные эффекты.