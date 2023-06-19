Для космонавтов, пожилых и маломобильных: в России создадут электростимулятор мышц

Для космонавтов, пожилых и маломобильных: в России создадут электростимулятор мышцВ нем объединят две схемы стимуляции
Российские исследователи испытывают электростимулятор мышц, который можно будет использовать дома.
Новый электростимулятор скелетной мускулатуры для домашнего применения объединит лучшие достижения космической медицины, заявила заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем РАН Елена Томиловская.
В настоящее время существует два вида электромиостимуляторов для космонавтов. Один предназначен для тренировки мышц, которые позволяют человеку передвигаться и поднимать тяжести, другой — улучшает выносливость тех мышц, которые обеспечивают поддержание позы. В новом устройстве эти две принципиально разные схемы стимуляции будут объединены, отметила Томиловская. Переключая режимы, пользователь сможет делать оба вида тренировок.
Вес стимулятора будет составлять около пяти килограмм. В настоящее время аппарат проходит испытание на людях с поражением сосудов головного мозга и шеи, а также среди людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью. В 2024 году его испытают на людях, прошедших за семь суток «сухую» иммерсию — невесомость на Земле. Исследователи выяснят, насколько прибор поможет предотвратить изменения в мышцах после длительной двигательной разгрузки.
Опытный образец прибора, который можно будет запустить в серийное производство, планируется подготовить к концу 2024 года, рассказала Томиловская. По мнению, он пригодится пожилым людям, тем, кто находится в условиях изоляции, а также иммобилизованным в результате травм и заболеваний — в частности, перенесшим COVID-19.