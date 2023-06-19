Для космонавтов, пожилых и маломобильных: в России создадут электростимулятор мышц

Новый электростимулятор скелетной мускулатуры для домашнего применения объединит лучшие достижения космической медицины, заявила заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем РАН Елена Томиловская.

В настоящее время существует два вида электромиостимуляторов для космонавтов. Один предназначен для тренировки мышц, которые позволяют человеку передвигаться и поднимать тяжести, другой — улучшает выносливость тех мышц, которые обеспечивают поддержание позы. В новом устройстве эти две принципиально разные схемы стимуляции будут объединены, отметила Томиловская. Переключая режимы, пользователь сможет делать оба вида тренировок.

Вес стимулятора будет составлять около пяти килограмм. В настоящее время аппарат проходит испытание на людях с поражением сосудов головного мозга и шеи, а также среди людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью. В 2024 году его испытают на людях, прошедших за семь суток «сухую» иммерсию — невесомость на Земле. Исследователи выяснят, насколько прибор поможет предотвратить изменения в мышцах после длительной двигательной разгрузки.

Опытный образец прибора, который можно будет запустить в серийное производство, планируется подготовить к концу 2024 года, рассказала Томиловская. По мнению, он пригодится пожилым людям, тем, кто находится в условиях изоляции, а также иммобилизованным в результате травм и заболеваний — в частности, перенесшим COVID-19.