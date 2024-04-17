Дочерняя компания Сбера создала сервис для лечения инсульта с помощью ИИ

Алгоритм сервиса автоматически анализирует КТ-снимки головного мозга, определяет признаки инсульта и внутричерепных кровоизлияний, выделяет патологические области и рассчитывает объем поражения мозга. Это позволяет врачам быстро и точно поставить диагноз, что критически важно для своевременного начала лечения пациентов.

Сервис «КТ головного мозга» получил одобрение от Росздравнадзора по третьему классу потенциального риска. Он является частью московского эксперимента по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике, что помогает определить его клиническую ценность и техническую зрелость.

Генеральный директор СберМедИИ, Владимир Кох, отметил, что новый сервис позволяет рентгенологам быстро выявлять случаи острого нарушения мозгового кровообращения, принимать верные решения о лечении и увеличивать вероятность положительного исхода для пациентов.