Доказано: естественный дневной свет полезен для людей с диабетом

Доказано: естественный дневной свет полезен для людей с диабетомЭто недавно обнаружили учёные
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Metabolism, естественный дневной свет помогает поддерживать уровень глюкозы в крови.
Для проведения новой научной работы учёные привлекли 13 добровольцев с диабетом 2 типа. Они хотели изучить реакцию организма людей на естественное освещение из окон и искусственное освещение в помещении.
Участники провели два периода по 4,5 дня в контролируемой офисной обстановке. В одном случае они сидели за столом лицом к большим окнам с утра до позднего вечера, во втором - находились в комнате, где окна были заблокированы и освещение было только искусственным.
Результаты экспериментов показали, что средний уровень сахара в крови был схожим в обеих сессиях. Однако значительно дольше по времени он сохранялся в пределах нормы при воздействии естественного света. Также при дневном свете люди сжигали больше жира для получения энергии и меньше углеводов.
