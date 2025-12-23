Доказано: естественный дневной свет полезен для людей с диабетом

Участники провели два периода по 4,5 дня в контролируемой офисной обстановке. В одном случае они сидели за столом лицом к большим окнам с утра до позднего вечера, во втором - находились в комнате, где окна были заблокированы и освещение было только искусственным.

Результаты экспериментов показали, что средний уровень сахара в крови был схожим в обеих сессиях. Однако значительно дольше по времени он сохранялся в пределах нормы при воздействии естественного света. Также при дневном свете люди сжигали больше жира для получения энергии и меньше углеводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.