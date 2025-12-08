Доказано: из-за смартфонов у детей развиваются депрессия и ожирение

Доказано: из-за смартфонов у детей развиваются депрессия и ожирениеЭто показало исследование, опубликованное в журнале Pediatrics
В рамках нового исследования команда учёных из США изучила связь между между возрастом приобретения смартфона и депрессией, ожирением, нехваткой сна в раннем подростковом возрасте. Всего были проанализированы данные 10 588 участников из 21 научной работы.
Оказалось, что у 12-летних подростков, которые уже пользовались смартфонами, риск развития депрессии был выше на 30%, вероятность развития ожирения - на 40% выше, а недостаточного сна - на 60% выше, чем у их ровесников этого гаджета.
Учёные заметили, что смартфон влиял на здоровье подростков даже тогда, когда пользование не считалось "проблемным". И чем раньше у ребёнка появлялся смартфон, тем больше шансов было обнаружить у него к 12 годам ожирение и недосып.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.