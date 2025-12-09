Доказано: хороший ночной сон настраивает человека на более активный день

Доказано: хороший ночной сон настраивает человека на более активный деньЭто может быть ключом к поддержанию здоровья
Команда учёных из Университета Флиндерса проанализировала более 28 миллионов дней реальных данных о здоровье более 70 000 человек по всему миру. Эксперты обнаружили, что менее 13% участников постоянно соблюдали рекомендуемые нормы сна и физической активности. Улучшение качества сна может помочь в поддержании достаточного количества физической активности.
Специалисты изучили данные, собранные за 3,5 года с помощью потребительских медицинских устройств, отслеживающих ночной сон и количество шагов в день. Оказалось, что почти 17% участников спали в среднем менее 7 часов в сутки и проходили менее 5000 шагов. Такое сочетание связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, увеличения веса, проблем с психическим здоровьем.
По словам ведущего автора исследования Джоша Фиттона из Университета Флиндерса, результаты показывают, что качество и продолжительность сна сильнее влияют на физическую активность на следующий день, чем наоборот. Хороший ночной сон, особенно очень качественный, настраивает людей на более активный день. Те, кто хорошо высыпался, как правило, больше двигались на следующий день, но дополнительное количество шагов в сутки не особо улучшало сон. С наибольшим числом шагов на следующий день были связаны около 6-7 часов сна ночью.
