Доказано: хороший ночной сон настраивает человека на более активный день

Команда учёных из Университета Флиндерса проанализировала более 28 миллионов дней реальных данных о здоровье более 70 000 человек по всему миру. Эксперты обнаружили, что менее 13% участников постоянно соблюдали рекомендуемые нормы сна и физической активности. Улучшение качества сна может помочь в поддержании достаточного количества физической активности.

Специалисты изучили данные, собранные за 3,5 года с помощью потребительских медицинских устройств, отслеживающих ночной сон и количество шагов в день. Оказалось, что почти 17% участников спали в среднем менее 7 часов в сутки и проходили менее 5000 шагов. Такое сочетание связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, увеличения веса, проблем с психическим здоровьем.