Доказано: хронические болезни во всём мире развиваются из-за ультраобработанных продуктов питания

При этом ультраобработанная пища связана с ухудшением здоровья. В том числе с более высоким риском развития ожирения, болезней сердца, онкологии, ранней смерти.

Примеры ультраобработанных продуктов - мороженое, мясные полуфабрикаты, чипсы, хлеб массового производства, некоторые сухие завтраки, печенье, многие готовые блюда, газированные напитки. Часто в такой еде много насыщенных жиров, соли, сахара и добавок. Это оставляет меньше места в рационе людей для более питательных продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.