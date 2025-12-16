Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 декабря 2025, 17:15
Доказано: личностные черты человека связаны с долголетием и риском смерти

Это выяснили специалисты из Университета Лимерика
Анализ почти 6 миллионов человеко-лет данных показал, что личные качества людей связаны с продолжительностью их жизни. Опубликовано это исследование в Journal of Personality and Social Psychology.
Опираясь на результаты новой научной работы, учёные полагают, что личностные особенности связаны с риском смерти и влияют на поведенческие факторы, которые связаны со здоровьем, и на биологические процессы. В новом обзоре эксперты собрали данные полученные в ходе многочисленных лонгитюдных исследований на четырёх континентах.

Специалисты в рамках исследования проанализировали пять личностных черт. Данные по ним получили от 569 859 человек, что соответствует 5 997 667 человеко-годам и 43 851 случаю смерти. Изучались взаимосвязи невротизма, экстраверсии, открытости, доброжелательности и добросовестности с вероятностью смерти.

Было обнаружено, что высокий уровень невротизма у взрослых связан с повышенным риском преждевременной смерти. Повышенная добросовестность оказалась связана со сниженным риском ранней смерти. То же самое касалось экстраверсии.

Возраст был важным фактором во взаимосвязи между невротизмом и риском смерти. При этом сильнее он влиял в молодые годы.

Особенно очевидной была связь между экстраверсией и риском смерти в США и ​​Австралии.

Также в большинстве исследований связь между открытостью и доброжелательностью и показателями здоровья оказалась слабой или её вообще не было.

