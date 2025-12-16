Доказано: личностные черты человека связаны с долголетием и риском смерти

Доказано: личностные черты человека связаны с долголетием и риском смертиЭто выяснили специалисты из Университета Лимерика
Опираясь на результаты новой научной работы, учёные полагают, что личностные особенности связаны с риском смерти и влияют на поведенческие факторы, которые связаны со здоровьем, и на биологические процессы. В новом обзоре эксперты собрали данные полученные в ходе многочисленных лонгитюдных исследований на четырёх континентах.
Специалисты в рамках исследования проанализировали пять личностных черт. Данные по ним получили от 569 859 человек, что соответствует 5 997 667 человеко-годам и 43 851 случаю смерти. Изучались взаимосвязи невротизма, экстраверсии, открытости, доброжелательности и добросовестности с вероятностью смерти.
Было обнаружено, что высокий уровень невротизма у взрослых связан с повышенным риском преждевременной смерти. Повышенная добросовестность оказалась связана со сниженным риском ранней смерти. То же самое касалось экстраверсии.
Возраст был важным фактором во взаимосвязи между невротизмом и риском смерти. При этом сильнее он влиял в молодые годы.
Особенно очевидной была связь между экстраверсией и риском смерти в США и Австралии.
Также в большинстве исследований связь между открытостью и доброжелательностью и показателями здоровья оказалась слабой или её вообще не было.
