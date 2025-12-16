Доказано: личностные черты человека связаны с долголетием и риском смерти

Было обнаружено, что высокий уровень невротизма у взрослых связан с повышенным риском преждевременной смерти. Повышенная добросовестность оказалась связана со сниженным риском ранней смерти. То же самое касалось экстраверсии.

Возраст был важным фактором во взаимосвязи между невротизмом и риском смерти. При этом сильнее он влиял в молодые годы.

Особенно очевидной была связь между экстраверсией и риском смерти в США и ​​Австралии.

Также в большинстве исследований связь между открытостью и доброжелательностью и показателями здоровья оказалась слабой или её вообще не было.

