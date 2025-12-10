Доказано: освещение сильно влияет на восприятие музыки

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Lighting Design + Application. По словам Донву (Джейсон) Ёма из Университета Клемсона, ведущего автора этой работы, полученные данные играют важную роль в улучшении самочувствия, регулировании настроения, восстановлении пациентов в учреждениях длительного ухода.

Специалисты провели эксперимент. Его участники находились в различных условиях освещения, слушая два типа музыки: радостную и грустную. Проводилось всё в одном из кампусов Университета штата Аризона, который был оборудован 12 интеллектуальными светодиодными светильниками и системой управления освещением. 22 человека случайным образом были распределены по комнатам с синим, холодным белым, красным, тёплым белым светом.