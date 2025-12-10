Доказано: освещение сильно влияет на восприятие музыки

Доказано: освещение сильно влияет на восприятие музыкиХотя мы этого можем даже не замечать
Результаты нового исследования опубликованы в журнале Lighting Design + Application. По словам Донву (Джейсон) Ёма из Университета Клемсона, ведущего автора этой работы, полученные данные играют важную роль в улучшении самочувствия, регулировании настроения, восстановлении пациентов в учреждениях длительного ухода.
Специалисты провели эксперимент. Его участники находились в различных условиях освещения, слушая два типа музыки: радостную и грустную. Проводилось всё в одном из кампусов Университета штата Аризона, который был оборудован 12 интеллектуальными светодиодными светильниками и системой управления освещением. 22 человека случайным образом были распределены по комнатам с синим, холодным белым, красным, тёплым белым светом.
Наиболее положительные отзывы о позитивной музыке были получены, когда люди слушали её при тёплом белом свете. Наименее же позитивные отзывы участники давали при прослушивании музыки при синем свете.
Когда люди слушали грустную музыку, они давали самые низкие оценки красному освещению и самые высокие синему. Холодный белый свет наименее подходит для прослушивания весёлой музыки. В целом нейтральное или холодное освещение может вызывать у людей эмоциональное отчуждение от бодрящей музыки.