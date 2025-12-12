Доказано: при регулярной экстремальной жаре маленькие дети хуже учатся

Доказано: при регулярной экстремальной жаре маленькие дети хуже учатсяОб этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Child Psychology and Psychiatry
Более трети детей в мире подвергаются сильному воздействию аномальной жары. Поэтому лучшее понимание последствий этого поможет в разработке политики и мер по их смягчению.
В рамках нового исследования учёные проанализировали географические и временные данные Индекса раннего развития детей (Early Childhood Development Index) по 19 607 участникам в возрасте 3-4 лет за 2017-2020 годы. Дети были из Грузии, Гамбии, Мадагаскара, Малави, Сьерра-Леоне и Государства Палестина. Эти данные объединили с информацией о температуре из проекта ERA5-Land. Далее специалисты использовали линейные вероятностные модели с географическими и сезонными фиксированными эффектами.
Результаты работы показали, что дети, которые подвергались воздействию средних максимальных температур выше 32 градусов по Цельсию, с меньшей вероятностью демонстрировали успехи в развитии грамотности и навыков счёта. Наиболее ярко этот эффект проявлялся у детей из малообеспеченных семей, городских районов и тех, кто не имел доступа к чистой воде и канализации.
По мнению авторов исследования, полученные данные могут быть следствием различных ситуаций, связанных с жарой. Чрезмерная жара может привести к обезвоживанию, повышенной активации системы реагирования на стресс, нейровоспалению, повреждению нервных клеток из-за недостаточного отвода тепла и нарушению сна. Также она способна снижать физическую активность детей, делать их образ жизни более малоподвижным, мешать взаимодействовать с другими людьми вне дома.
