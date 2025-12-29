Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 декабря 2025, 13:30
Доказано: солярий сильно старит кожу на генетическом уровне

Об этом важно знать
Уже известно, что у людей, посещающих солярий, выше риск развития рака кожи. Недавнее же исследование показало, что у них ещё и происходят определённые генетические изменения.
Новое исследование показало: у молодых людей, которые ходят в солярий, происходят генетические изменения. Они могут привести к большему числу мутаций в клетках кожи, чем у людей двое старше них. Результаты этой работы были опубликованы 12 декабря в журнале Science Advances. Проводилось исследование под руководством Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Северо-Западного университета.

Бишал Тандукар, доктор философии, научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Франциско в области дерматологии и соавтор исследования, отметил: «Мы обнаружили, что у людей, посещающих солярии в возрасте 30-40 лет, мутаций даже больше, чем у людей из общей популяции в возрасте 70-80 лет». Другими словами, кожа этих людей, которые ходили в солярий, генетически выглядела на несколько десятилетий старше.

В рамках нового исследования специалисты изучили медицинские карты более чем 32 000 пациентов дерматологического отделения. Также они получили образцы кожи от 26 доноров и секвенировали 182 клетки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.