Доказано: современная одержимость здоровьем и благополучием обусловлена эволюцией

В процессе эволюции человек научился замечать видимые признаки здоровья и отдавать им предпочтение. Внешние признаки потенциально заразных заболеваний обычно вызывают у нас отвращение. Но дело может быть не только в избегании чего-то опасного для здоровья.

Исследования показывают, что нас часто привлекают люди с сияющей кожей, симметричным лицом, здоровым телосложением и элегантными движениями. Возможно, исторически это воспринималось как признаки здоровья и хороших генов.

Современные технологии позволяют имитировать "сигналы" здоровья. Возможно, в этом и состоит секрет успеха сегодня культуры здорового образа жизни.