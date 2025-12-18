Доказано: торговые центры укрепляют психическое здоровье

Доказано: торговые центры укрепляют психическое здоровьеИ уменьшают чувство одиночества
Учёные из Норвежского университета естественных наук обнаружили, что торговые центры играют ключевую роль в смягчении чувства изоляции и одиночества. Они представляют собой "третье место", которое не является ни домом, ни работой. В ТЦ можно расслабиться, пообщаться и почувствовать себя частью сообщества. Традиционно эту роль выполняли кафе, библиотеки, церкви и общественные центры, а сегодня она перешла к торговым центрам.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Cities.
В ходе новой научной работы специалисты опрашивали посетителей, сопровождая их по торговому центру. Такой метод называется сопровождающим интервью.
Учёные обнаружили, что торговые центры работают как социальные пространства и являются частью социальной инфраструктуры. Они предлагают инклюзивные пространства как для постоянных посетителей, так и для новичков. Людям просто было приятно находиться в оживлённой обстановке ТЦ. Кроме того, в торговых центрах могут завязываться дружеские отношения.