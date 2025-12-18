Доказано: торговые центры укрепляют психическое здоровье

В ходе новой научной работы специалисты опрашивали посетителей, сопровождая их по торговому центру. Такой метод называется сопровождающим интервью.

Учёные обнаружили, что торговые центры работают как социальные пространства и являются частью социальной инфраструктуры. Они предлагают инклюзивные пространства как для постоянных посетителей, так и для новичков. Людям просто было приятно находиться в оживлённой обстановке ТЦ. Кроме того, в торговых центрах могут завязываться дружеские отношения.