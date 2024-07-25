Доктор Мясников посоветовал удалять родинки только после рекомендации врача

Однако делать всё это необходимо под контролем врача. По словам Мясникова, особенно следить за состоянием родинок необходимо людям, у кого их насчитывается 50 штук и более.

«Такие родинки нужно либо удалять, либо наблюдать, делать фотографию, заводить паспорт кожи. Потому что вы можете и не помнить, да и врач тоже, а фотографии можно сравнить. И как только они начинают менять размер, цвет, их надо срочно удалять», — порекомендовал Мясников.

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