Доля 80%: россияне почти полностью перешли с умных браслетов на умные часы

Всего за летние месяцы россияне купили 908 тысяч смарт-часов на общую сумму примерно 7 миллиардов рублей. Доля умных часов в сегменте носимой электроники остается высокой — около 80% от всех проданных устройств в категории. Эксперты отмечают, что увеличение продаж летом связано с повышенным интересом к активному отдыху и спортивным занятиям, а также с сезонными распродажами в магазинах.

Покупатели все чаще выбирают модели с расширенными спортивными режимами, встроенным GPS и продолжительным временем работы без подзарядки. Такие устройства востребованы не только во время тренировок, но и для повседневного использования в городе или путешествиях.

Анализ статистики показывает, что в июне 2025 года было продано 483 тысячи смарт-часов на сумму 3,8 миллиона рублей, а в июле — 425 тысяч устройств на 3,2 миллиона рублей. Для сравнения, весной 2025 года продажи держались на уровне около 346 тысяч штук в месяц с доходом около 2,6−2,8 миллиона рублей.

Наибольший объем продаж в категории приходится на малоизвестные бренды — они занимают около 42% рынка. Среди известных производителей лидируют HUAWEI с 16% и Xiaomi с 12% доли. Средняя цена на смарт-часы снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет примерно 7,5 тысячи рублей.

В топ-3 популярных моделей летом вошли Xiaomi Redmi Watch 5 Active, HUAWEI Watch Fit 3 и Xiaomi Redmi Watch 5 Lite.