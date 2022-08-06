Двуликий напиток: врач рассказал о пользе и вреде пива

По словам специалиста, если пенный напиток выдержан в соответствии с технологией, с соблюдением всех требований и норм, тогда 300 граммов в неделю пойдут на пользу. В пиве содержится высокий уровень фосфора, магния, калия, цинка, меди железа. А хмель оказывает бактерицидный эффект и подавляет рост различных патогенов.

Но пиво одновременно обладает мощным мочегонным эффектом, поэтому может вымыть минералы и микроэлементы. Это может произойти на фоне злоупотребления напитком.

Также врач предупредил, что чрезмерное увлечение пивом может привести к разрушению суставов, повышает тревожность, уровень агрессии. Поэтому напиток полезен в меру.

«Ни один врач не порекомендует употреблять алкоголь. Но здесь, как с вином, в малых количествах можно. Хороший напиток, который был сделан с соблюдениями всех требований и норм, 300 г пива в неделю может благотворно повлиять на организм. Хмель способен тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий. Кроме того, напиток содержит много фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка», — рассказал эксперт о полезных свойствах напитка.

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