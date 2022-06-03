Еда на природе вкуснее, чем в домашних условиях? Этому есть объяснение

Это происходит потому, что на свежем воздухе человек получает больше кислорода, активизируются все участки мозга, в том числе отвечающие за аппетит. Подобная обстановка усиливает субъективное ощущение вкуса, еда кажется вкуснее, но на усвоение пищи место — будет человек находиться на улице или в закрытом помещении — особой роли не играет.

Круглова предупредила и о том, что если обед устроен на природе, нельзя забывать об элементарных правилах гигиены и микробиологической безопасности. Необходимо мыть овощи и фрукты, посуду из под сырого мяса ни в коем случае нельзя использовать для мяса приготовленного и прочее.

«На улице организм получает больше кислорода, соответственно, все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит. Приток кислорода иногда влияет и на субъективное восприятие вкуса, и из-за этого пища может казаться вкуснее. Но на усвоение еды место не будет сильно влиять», — рассказала врач.

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