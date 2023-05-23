Экран некоторых Apple Watch позеленел после обновления

Сообщается, что меньше всего баг затронул модели Apple Watch SE и Apple Watch Ultra. После обновления оттенок экрана часов стал зелёным. Особенно отчётливо это видно на чёрном фоне экрана ввода пароля, в центре управления и при просмотре уведомлений.

У некоторых пользователей баг исчез после перезагрузки гаджетов. Вероятнее всего, проблема кроется в программном обеспечении, а не в самом девайсе.

Скорее всего исправление бага будет выпущено в будущей watchOS 9.6. Но когда эта версия выйдет, пока неизвестно.