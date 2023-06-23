Эксперт из России назвал смертельно опасные инфекции, которыми можно заразиться на даче

Во время работы на огороде и пребывания на даче у человека есть риск заразиться смертельно опасными инфекциями, передающимися через почву, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

В частности, в земле находятся споры столбняка. Ими можно заразиться даже через небольшую ранку от гвоздя, подчеркиваем специалист.

Если на участке гуляют кошки, существует риск заразиться токсоплазмозом. Животные могут быть переносчиками инфекции, отмечает эксперт, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть.

Также на даче можно заразиться бешенством — в случае контакта с диким животным или непривитой собакой. При укусе необходимо сразу начать 90-дневный курс вакцинации из шести инъекций. Если к пятому-шестому уколу животное еще живо, можно прекращать вакцинацию. Кроме того, подчеркивает врач, бешенство может быть и у лесных животных. Поэтому с животными, «бесстрашно» приближающимися к человеку, стоит быть крайне острожными.

Клещи - наше все, считает Хухрев. В Центральной России от них можно заразиться боррелиозом, в Сибири — клещевым энцефалитом. При укусе, советует терапевт, стоит пронаблюдать за своим самочувствием и при появлении признаков заболевания обращаться к врачу. В то же время, если он просто прополз по коже, человек ничем не заразиться.

В огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену — мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза, рекомендовал Хухрев.