Эксперт из России оценила эффективность теста на оптимальный образ жизни

Проверяемые тестом на оптимальный образ жизни гены повышают вероятность развития заболеваний в худшем случае на 15% и, как следствие, не могут использоваться для надежного предсказания связанных со здоровьем рисков, заявила заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.

Такие гены, подчеркивает специалист, увеличивают риск развития заболеваний на 3%, иногда на 10-15%, но не в несколько раз. Это не те гены, которые нужно использовать для прогноза с надежным предсказанием, отметила генетик.

Но мутации, связанные со значительным повышением риска болезни есть, и на них стоит проверяться. Это, к примеру, ген BRCА. У носительниц такой мутации — в частности, у Анджелины Джоли — на 10-15 лет раньше возникает рак груди. Развивается он у 80% таких женщин.

По словам Боринской, существуют варианты генов, которые определяют скорость метаболизма лекарств. В частности, от результатов генетического анализа зависит дозировка антикоагулянта варфарина.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал разработанный в России Меtabolic Kit 60 — генетический тест, предназначенный для определения правильного образа жизни того или иного человека.