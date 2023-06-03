Эксперт из России рассказал о скрытой в водоемах опасности

При отдыхе на водоемах, в особенности не предназначенных для плавания, человек может заразиться «зудом купальщика» — церкариозом, заявил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Несмотря на свою малую опасность для здоровья, это распространненая и малоприятная болезнь, подчеркнул эксперт. Кожные покровы человека в воде поражаются церкариями — личинками плоского червя шистосомы, источником которых служат утки и пресноводные моллюски. В результате у отдыхающего появляются сильный зуд, отечность и кожные высыпания.

Заболевание длится от нескольких часов до двух недель и тяжелее протекает у детей. При его наступлении стоит сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Единственное лекарство, которое можно принять до приезда врача, — это активированный уголь или энтеросорбент, подчеркнул Лебедев. Врач отметил, что не стоит пренебрегать знаками о запрете купания рядом с некоторыми водоемами.