Эксперт из России рассказал об опасности пляжного песка

Обитающие в пляжном песке микроорганизмы делают его опасным для человека, заявил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. При этом, если песок сухой, риск заражения от них инфекциями меньше, отметил специалист.

Особую опасность, по мнению эксперта, представляют «дикие пляжи». Песок у водоема никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами и на глубине в пять-шесть складываются благоприятные условия для размножения самых разных микроорганизмов. Там обитают простейшие — амебы и трипаносомы, патогенные грибки, глисты и различные бактерии.

Не стоит закапываться в песок и не строить песочные фигуры, привал эпидемиолог: попав в микротрещины и ранки на коже, патогенные возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую кожу стоп, отметил Лебедев.