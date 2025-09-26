Эксперт назвал простые способы пережить осеннюю усталость без антидепрессантов

Если не работать над источником проблемы, после прекращения приема состояние может вернуться. Кроме того, такие препараты имеют побочные эффекты: от набора веса до эмоциональной притупленности, когда жизнь кажется серой и лишенной вкуса. Резкое прекращение приема может вызвать бессонницу, тревогу или головокружение. Исследования показывают, что при легкой или средней депрессии антидепрессанты лишь немного эффективнее плацебо, но риски от их приема остаются значительными.

Простые привычки для душевного равновесия

Чтобы поддержать психику, важно создать условия, в которых организм будет чувствовать себя лучше. Вот несколько ключевых шагов:

Цифровой детокс. Постоянный поток новостей и социальных сетей усиливает тревогу. Попробуйте отказаться от телефона за час до сна и после пробуждения, а также отпишитесь от контента, вызывающего стресс.

Физическая активность. Достаточно 30−40 минут быстрой ходьбы в день, чтобы запустить выработку эндорфинов и серотонина — природных «гормонов счастья». Это помогает улучшить настроение и восстановить нейроны, пострадавшие от стресса.

Качественный сон. Недосып разрушает психику. Старайтесь спать 7−9 часов в полной темноте и тишине.

Практики осознанности. Медитация, дыхательные упражнения (например, техника 4−7-8: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8) или ведение дневника помогают лучше понимать свои эмоции и управлять ими.

Общение. Депрессия склоняет к изоляции, но даже короткая прогулка или разговор с близким человеком могут существенно улучшить состояние.

Природные помощники для нервной системы

Вместо антидепрессантов можно использовать натуральные добавки, которые действуют мягко и поддерживают организм. Например: