Эксперт назвал самую вредную закуску к вину

Опубликовано 12 апреля 2024, 03:59
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Эксперт назвал самую вредную закуску к винуЭто йогурт
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов назвал самую вредную закуску к вину. По его словам, это йогурт.
© Ferra.ru
Умнов предупредил, что сочетать вино с различными йогуртами ни в коем случае нельзя, потому что тогда напиток станет ядом. Такой вред может быть нанесён организму из-за высокого уровня сахара и поступления в организм ещё большего количества спирта.
Последствия могут быть самые плачевные: жировое перерождение печени из-за сахара и вина, развитие сахарного диабета второго типа, атеросклероза.
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Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
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