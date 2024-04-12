Эксперт назвал самую вредную закуску к вину

Умнов предупредил, что сочетать вино с различными йогуртами ни в коем случае нельзя, потому что тогда напиток станет ядом. Такой вред может быть нанесён организму из-за высокого уровня сахара и поступления в организм ещё большего количества спирта.

Последствия могут быть самые плачевные: жировое перерождение печени из-за сахара и вина, развитие сахарного диабета второго типа, атеросклероза.

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