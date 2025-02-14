Эксперт назвала харчо и супы на жирном бульоне наиболее вредными для ЖКТ

По словам специалиста, магазинные наборы для приготовления супов тоже лучше игнорировать, так как в них много консервантов.

«Жирные и наваристые бульоны, особенно свиные и говяжьи, суп-харчо могут содержать много насыщенных жиров и экстрактивных веществ, перегружающих ЖКТ. Супы с колбасами, копчёностями содержат много соли и вредных жиров. При этом избыток соли задерживает жидкость и повышает давление. Магазинные и пакетированные супы — это зачастую минимум пользы и максимум химии: глутамата натрия, консервантов, красителей» — подчеркнула эксперт.

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