Эксперт назвала харчо и супы на жирном бульоне наиболее вредными для ЖКТ

Опубликовано 14 февраля 2025, 00:461 мин.
Эксперт назвала харчо и супы на жирном бульоне наиболее вредными для ЖКТМогут содержать слишком много вредных насыщенных жиров
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, что блюда на жирном бульоне и супы-харчо — самые вредные для ЖКТ.
По словам специалиста, магазинные наборы для приготовления супов тоже лучше игнорировать, так как в них много консервантов.
«Жирные и наваристые бульоны, особенно свиные и говяжьи, суп-харчо могут содержать много насыщенных жиров и экстрактивных веществ, перегружающих ЖКТ. Супы с колбасами, копчёностями содержат много соли и вредных жиров. При этом избыток соли задерживает жидкость и повышает давление. Магазинные и пакетированные супы — это зачастую минимум пользы и максимум химии: глутамата натрия, консервантов, красителей» — подчеркнула эксперт.
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