Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 февраля 2025, 01:10
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Эксперт: нежирные говядина и птица — виды мяса, полезные для сердца мужчин

И ещё ряд продуктов
Технолог-диетолог, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» Мариэтта Асланова рассказала о важности сбалансированного питания, которое имеет ключевое значение для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.
Эксперт: нежирные говядина и птица — виды мяса, полезные для сердца мужчин
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По словам эксперта, в рацион следует включить нежирную говядину, оленину, мясо птицы и кролика, а также фрукты, овощи, несладкий йогурт, кефир, молоко, ряженку и нежирную сметану. Также полезно употреблять ягоды, брокколи и зеленый чай, которые богаты антиоксидантами.

Эксперт подчеркнула, что многие мужчины пренебрегают своим здоровьем, что повышает риск возникновения проблем с сердцем. По её словам, чтобы предотвратить гипертонию, инфаркты и инсульты, важно уделять внимание своему питанию.

Кроме того, употребление рыбьего жира помогает регулировать уровень холестерина в крови и предотвращать образование холестериновых бляшек, которые могут привести к развитию атеросклероза.

«Питание должно быть сбалансированным, с преобладанием таких продуктов, как нежирная говядина, оленина, мясо птицы или кролика, овощи, фрукты, несладкий йогурт, кефир, простокваша, ряженка, маложирная сметана», — подчеркнула Асланова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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