Эксперт объяснил, почему для десерта в желудке человека всегда находится место

Даже если кажется, что уже "не лезет"

Замечали ли вы, что для сладкого всегда в желудке остаётся место? Японцы прекрасно передали это словом "бетсубара", что в переводе означает "отдельный желудок". С анатомической точки зрения его, конечно, нет, но ощущение дополнительного места всё равно можно объяснить научно.