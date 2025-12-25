Эксперт объяснил, почему для десерта в желудке человека всегда находится место

Эксперт объяснил, почему для десерта в желудке человека всегда находится местоДаже если кажется, что уже "не лезет"
Наш желудок устроен таким образом, что может растягиваться и адаптироваться. Когда мы начинаем есть, его гладкие мышцы расслабляются, создавая дополнительный объём без сильного повышения давления.
Также нужно отметить, что мягкая и сладкая пища почти не подвергается механическому перевариванию. Тяжёлое основное блюдом может привести к вздутию, но лёгкий десерт почти не нагружает желудок, поэтому он может расслабиться и освободить место.
Особенно сильное воздействие на наш мозг оказывают сладкие продукты. Они активируют мезолимбическую дофаминовую систему мозга, усиливают мотивацию к еде и временно ослабляют сигналы насыщения.
После сытного основного блюда физиологический голод может пройти, но предвкушение сладкого лакомства порождает желание есть ещё, основанное на чувстве вознаграждения.
Так что если в следующий раз кто-то будет настаивать, что слишком сыт, чтобы съесть ещё один кусочек ужина, но сможет попробовать десерт, будьте уверены: он не ведёт себя непоследовательно. Просто это совершенно нормальная особенность человеческого организма.
