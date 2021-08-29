Эксперт перечислил шесть главных правил долголетия

По словам Янга, эти правила легко выполнимы, и важно себя заставить их придерживаться. Приведём их и мы.

1. Нужно регулярно проходить медицинские обследования. Это поможет не пропустить воспалительные процессы, приводящие к неприятным последствиям, и бороться с возрастными изменениями.

2. Еда должна быть одновременно и лекарством. По мнению Янга, еда должна лечить, поэтому необходимо есть как можно больше овощей, зелени, достаточно пить, употреблять только полезный холестерин.

3. Нужно много двигаться. Регулярная ходьба и достаточные физические нагрузки могут продлить жизнь в среднем на 3 года.

4. Есть нужно реже и раньше. По словам Янга, исследования показали, что интервальное голодание стабилизирует уровень инсулина, холестерина, кровяное давление, улучшает работу мозга и делает человека энергичнее. По мнению Янга, важно есть вовремя: лучше всего, чтобы последний приём был в 16:00.

5. Необходимо отказаться от вредных привычек. Это чрезмерное употребление алкоголя и курение. Сюда Янг отнёс и чрезмерное употребление сахара.

6. Спать нужно в полной темноте. Длительность и качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни. Недостаток сна влияет на развитие гипертонии, ожирения и диабета, а также нарушает работу иммунной системы.

По словам специалиста, эти несложные правила позволят улучшить качество и увеличат время радостной и активной жизни.

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