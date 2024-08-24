Эксперт перечислила наименее вредные для здоровья сладости

Лебедева перечислила мармелад, зефир и пастилу из пектина. Пектин — растительное желирующее вещество, благотворно влияющее на микробиом кишечника. Кроме пектина, можно выбирать перечисленные сладости, сделанные на основе коллагена.

Также эксперт назвала и другие сладкие продукты с минимальным вредом для организма. «В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный. Любая из этих сладостей будет менее вредна для здоровья, чем, например, конфета, потому что не будет содержать большого количества углеводов. Выбирая выпечку — лучше взять блины со сметаной, чем пирожное, печенье или кусок торта с кремом», — отметила Лебедева.

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