Эксперт по питанию рассказала, как экономить на продуктах

Чтобы не тратить лишние деньги на продукты, стоит сократить покупки и приготовления еды. Нутрициолог Елена Свиридова из сервиса «Пакет» подсказывает, как сделать это экономно и разумно.

Если, например, вы не успеваете съесть все продукты, то лучше покупать их в меньшем количестве. Помните, что фрукты могут испортиться быстрее, чем вы успеваете их съесть, поэтому покупайте их поменьше. Также обратите внимание на готовые гарниры, может быть, вам стоит приготовить их немного меньше, чтобы не выбрасывать остатки.

Для оптимизации расходов на еду, проанализируйте, какие продукты чаще всего остаются неиспользованными и идут в мусор. Это поможет скорректировать ваш рацион и список покупок. Кроме того, следите за своими доходами и расходами, чтобы знать, сколько денег можно тратить на продукты без лишних трат.

И последний совет от Свиридовой — используйте кэшбек-сервисы в магазинах, чтобы экономить. Эти сервисы позволяют накапливать баллы и получать скидки на кофе, выпечку и готовую еду. Таким образом, вы можете существенно сэкономить на своих покупках и наслаждаться вкусной и здоровой пищей без перерасходов.