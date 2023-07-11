Эксперт по питанию рассказала, как есть шоколад и не навредить здоровью

В честь Всемирного дня шоколада, который отмечается 11 июля, нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала о том, как можно наслаждаться этим угощением, не нанося вреда своему здоровью. Она поделилась, что 100 грамм шоколада содержит около 520-590 килокалорий, независимо от того, тёмный он или молочный. Чтобы сохранить форму, эксперт рекомендует ограничиться употреблением 30-50 грамм сладости.

Оксана Ковылкина напомнила, что важно соблюдать сбалансированное и разнообразное питание, не заменяя одни продукты другими. При выборе шоколада стоит ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения. Она отметила, что качественным будет шоколад, содержащий какао-масло, а не трансжиры, которые могут быть вредны для организма.

Кроме того, нутрициолог предупредила о наличии около 40 мг кофеина в 100 граммах горького шоколада. Поэтому важно учитывать этот факт, особенно для тех, кто чувствителен к кофеину или старается ограничивать его потребление.