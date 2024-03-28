Эксперт подтвердила пользу плавленых сыров для зубов, ногтей и костной ткани

По словам эксперта, плавленые сыры полезны наличием легкоусвояемого белка, необходимого для формирования и укрепления костной массы, волос, ногтей, зубов. И по калорийности это по-настоящему ценный питательный продукт. К тому же усвояемость таких сыров — рекордные 100%.

Но это касается только плавленых сыров, изготавливающихся по соответствующей технологии. Продукты, изготовляемые «по технологии плавленого сыра с использованием немолочного жира и (или) белка, в составе которых их доля менее 50% (плавленые сырные продукты)», не полезны. Также плавленый сыр, даже качественный, — не самый полезный продукт для аллергиков.

«Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220-360 ккал. Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц. Плавленый сыр лучше всего употреблять за завтраком, благодаря содержащимся в нём жирам, он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Этот продукт богат легкоусваиваемым белком. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%, в то время как натуральных сыров — 95%», — объяснила эксперт.

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