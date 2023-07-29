Эксперт предостерегла о главных ошибках при обнаружении аритмии

Доктор Татьяна Романенко советует не игнорировать состояние при аритмии и не заниматься самолечением. Если у человека возникают перебои в сердечной работе, то лучше обратиться к врачу, а не пытаться лечиться самостоятельно по советам знакомых или друзей.

При нарушении сердечного ритма также стоит избегать интенсивных физических нагрузок, посоветовала специалист. Не стоит рисковать, если сердце бьётся неравномерно и ещё не было посещено участковым врачом. Физические упражнения и занятия спортом могут подождать, пока состояние сердца не будет проанализировано специалистом.

Терапевт также напомнила, что алкоголь и курение могут стать причиной нарушения сердечного ритма, особенно для людей с уже существующими проблемами с сосудами. Поэтому, если хочется заботиться о своём здоровье, лучше сократить употребление алкоголя и избавиться от вредной привычки — курения. Это поможет предотвратить возможные осложнения и болезни сердца.