Эксперт предупредил о смертельной опасности ежедневного распития спиртного

Эксперт отметил, что этанол всесторонне влияет на организм, разрушая внутренние органы при частом употреблении. Прежде всего страдают мозг и печень.

«Ежедневное употребление спиртного вызывает негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Этанол разрушает все ткани и органы человека. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Клетки печени заполняются жиром, наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель», — объяснил Созыкин.

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