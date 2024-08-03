Эксперт предупредил об опасности для здоровья купания в городских фонтанах

Дорохов предупредил, что вода в фонтанах не проходит регулярный эпидконтроль, поэтому при попадании воды в рот, что неизбежно при купании, при проглатывании можно заразиться легионеллёзом, гепатитом А, гастроэнтеритом, кожными болезнями.

Кроме того, в фонтанах может быть высокий уровень хлора, что также может отразиться на здоровье. И не исключено попадание в фонтан битого стекла.

«Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющие в них руки и ноги», — сказал он в беседе с RT.

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