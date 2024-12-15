Эксперт предупредила о риске заразиться грибком в общественных местах

По словам Станкевич, заразиться можно грибком Microsporum canis — это грибок-дерматофит, поражающий кожу, волосы, бороду и усы и даже ногти. Эта инфекция особенно опасна для детей, молодых женщин и людей с ослабленным иммунитетом, включая страдающих дефицитом витамина D; в таких случаях может дойти до госпитализации из-за глубокого микоза — поражения грибком.

Поэтому посетителям барбершопов и парикмахерских стоит обратить внимание на вопросы гигиены после посещения таких заведений. Там происходит контакт с кожей и волосами множества людей, и риск заражения грибком особенно высок.

Симптомы грибка могут быть долгое время незаметны или их могут принимать за другие болезни: зуд, шелушение и воспаление кожи могут принимать за обычную перхоть, и человек будет пытаться устранить симптоматику с помощью гигиенических и косметических средств, а необходимо лечение.

«Чтобы снизить риски, необходимо соблюдать гигиену, тщательно следить за состоянием кожи и волос, посещать только проверенные салоны, соблюдающие строгие санитарные правила, а при малейших подозрениях на грибковую инфекцию — пройти ПЦР-исследование на выявление ДНК различных грибков и обратиться за медицинской помощью», — посоветовала специалист.

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